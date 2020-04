Leiche auf Gelände von jüdischem Friedhofs entdeckt

Ein Flatterband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung». Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Auf dem Gelände des Alten Jüdischen Friedhofs in Hamburg-Harburg ist am Donnerstag eine Leiche entdeckt worden. Der Mann habe geblutet und sei tot gewesen, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Weitere Angaben machte er zunächst nicht. Einem Bericht des «Hamburger Abendblatts» zufolge handelt es sich bei dem Toten um einen 34 Jahre alten Mann aus Georgien, der mutmaßlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. In Tatortnähe sei ein Verdächtiger festgenommen worden. Die Mordkommission habe Ermittlungen aufgenommen.