Leiche an Feldweg in Tangstedt gefunden: Gewaltverbrechen?

Tangstedt (dpa/lno) – An einem Feldweg in Tangstedt (Kreis Stormarn) ist am späten Mittwochnachmittag eine Leiche gefunden worden. Bei der Toten dürfte es sich um eine 84 Jahre alte Frau handeln, die seit dem Wochenende in Norderstedt vermisst wurde, wie ein Sprecher der Polizei Kiel sagte. Es gebe Anzeichen, dass die Frau durch Gewalteinwirkung gestorben sei. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Kiel haben die Ermittlungen übernommen. Die Leiche wird nun rechtsmedizinisch untersucht. Mit Ergebnissen ist nach Angaben der Polizei frühestens am Freitag zu rechen. Zuvor hatten Medien über den Fund der Leiche berichtet.

