Leiche an Autobahn ohne Verletzungen

Toppenstedt (dpa) –

Nach dem Fund einer männlichen Leiche an der A7 in Toppenstedt (Landkreis Harburg) hat die Polizei den Fall an die Staatsanwaltschaft Lüneburg übermittelt. Die müsse über eine mögliche Obduktion entscheiden, sagte ein Polizeisprecher. «Wir haben keinerlei Anhaltspunkte auf Fremdeinwirkung oder Verletzungen», bestätige der Sprecher der Polizeiinspektion Harburg.

Bei dem Toten handelt es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen 42 Jahre alten Asylbewerber aus dem Landkreis Harburg. Ein Betreuer habe vor etwa sechs Wochen zum letzten Mal Kontakt zu ihm gehabt.

Die Auffindesituation des Leichnams deute darauf hin, dass der Mann bereits vor etwa zwei Wochen gestorben sei. Die Autobahnmeisterei hatte den Toten bei einer Streckenkontrolle entdeckt. Er lag in einem Waldstück, wenige Meter hinter einem Wildschutzzaun.