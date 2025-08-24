Leiche am Silbersee entdeckt – Kripo ermittelt

Langenhagen (dpa/lni) –

Am Silbersee in Langenhagen bei Hannover ist am frühen Morgen eine Leiche entdeckt worden. «Wir gehen derzeit von Tötungsdelikt aus», sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Verletzungen und wie die Person aufgefunden wurde, deuten demnach auf ein Gewaltverbrechen hin. Eine Passantin habe die Leiche im Gestrüpp entdeckt und gegen 6.30 Uhr die Polizei verständigt. Einsatzkräfte sind den Angaben zufolge aktuell vor Ort, um Spuren zu sichern. Die Hintergründe sind noch unklar.