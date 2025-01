Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Kriminalpolizei ermittelt nach dem Fund einer Leiche am Elbufer. Passanten hatten den augenscheinlich männlichen Leichnam am Nachmittag in Höhe des Hafens Teufelsbrück entdeckt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Körper habe nicht im Wasser, sondern am Ufer gelegen. Die Leiche wurde zur Untersuchung in die Gerichtsmedizin gebracht. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Mehrere Medien berichteten.