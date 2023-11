Leibniz-Ring-Hannover für das ukrainische Volk

Hannover (dpa) –

Das ukrainische Volk ist am Freitagabend mit dem Leibniz-Ring-Hannover ausgezeichnet worden. Das Kuratorium würdigte dessen heldenhaften Kampf, grenzenlosen Mut und unerschrockenen Einsatz für die Verteidigung der Freiheit und Demokratie, wie der Presse Club Hannover als Veranstalter mitteilte. Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Oleksii Makeiev, nahm demnach die Auszeichnung stellvertretend für das ukrainische Volk entgegen.

Schirmherr der Veranstaltung war Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) hielt die Laudatio. Das Ensemble SVITE – drei ukrainische Musikerinnen und ein deutscher Musiker – musizierte. Maria Nikonova, die kurz nach Beginn des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine nach Deutschland geflüchtet ist, erzählte ihre Geschichte. Die Auszeichnung sollte ursprünglich im vergangenen Jahr übergeben werden, aus verschiedenen Gründen wurde die Verleihung verschoben.

Der Leibniz-Ring-Hannover ist mit 15.000 Euro dotiert. Den Veranstaltern zufolge wird Makeiev das Preisgeld an den Ukrainischen Verein in Niedersachsen übergeben. Dieser unterstützt die ukrainische Gemeinschaft in und um Hannover und organisiert Hilfsprojekte für die Ukraine. Die Auszeichnung wurde zum 25. Mal vergeben. Sie soll an den Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) erinnern, der in Hannover wirkte.