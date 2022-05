Lehrling klemmt sich Hände in Brötchenpresse ein

Altwarmbüchen (dpa/lni) –

Ein Auszubildender in einer Bäckerei in Altwarmbüchen (Region Hannover) ist am frühen Montagmorgen bei der Arbeit schwer verletzt worden. Der Lehrling habe seine beiden Hände in einer Brötchenpresse eingeklemmt, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte mussten hydraulische Rettungsgeräte einsetzen, um den Auszubildenden zu befreien. Während der Rettungsaktion wurde er von einem Notarzt betreut und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.