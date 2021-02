Lehrkräfte kritisieren geplante Öffnung der Grundschulen

Bremen (dpa/lni) – Die geplante Öffnung der Grundschulen in der Stadt Bremen zum 1. März ist aus Sicht vieler Lehrerinnen und Lehrer falsch. Nach einem Onlinetreffen von Beschäftigten der Grundschulen forderte die Bildungsgewerkschaft GEW am Mittwoch, Unterricht und Notbetreuung in halben Gruppen bis zu den Osterferien beizubehalten. So hätten Kinder und Jugendliche soziale Kontakte und die Gesundheit aller Beteiligten könnte geschützt werden. Die Rückkehr zu vollen Klassen ist der GEW zufolge ein zu großes Risiko. Die Inzidenzzahlen seien zu hoch, zudem wachse der Anteil der ansteckenderen Mutanten. «Es ist doch Augenwischerei jetzt weiterhin zu behaupten, dass das Infektionsgeschehen in den Bildungseinrichtungen unerheblich sei», sagte GEW-Landesvorstandssprecherin Elke Suhr. Die GEW hat für Freitagnachmittag Protestaktionen angekündigt.

Aus Sicht von Bremens Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) ist die Öffnung der Schulen wichtig. «Kinder brauchen Kinder, und sie brauchen Kita und Schulen für eine gute Entwicklung. Das gilt besonders für den Nachwuchs aus ärmeren Haushalten», sagte die Politikerin in einem Interview der «Neuen Osnabrücker Zeitung». Die Sorgen vor einer Ausbreitung des Coronavirus in den Einrichtungen spiegelten sich nicht im Infektionsgeschehen wider. Insbesondere an den Grundschulen in Bremen gebe es bislang sehr wenige Infektionen. «Infektionsschutz ist wichtig, aber es muss eine Abwägung mit anderen Folgeschäden getroffen werden.» Ein maximaler Infektionsschutz bedeute maximale Schäden in anderen Bereichen. «Kinder haben einen erheblichen Bewegungsmangel, Konzentrationsschwächen nehmen zu, die Sprachentwicklung ist gestört, und auch depressive Verstimmungen werden diagnostiziert», sagte sie mit Verweis auf Rückmeldungen von Kinder- und Jugendärzten.

© dpa-infocom, dpa:210224-99-573814/2