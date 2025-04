Lehrerverband kritisiert Startchancen-Programm

Hannover (dpa/lni) –

Der Lehrerverband VBE hält das Startchancen-Programm für ein Bürokratiemonster. Fast ein Jahr sei seit Bekanntgabe der Schulen für das Programm in Niedersachsen vergangen, so der Verband. Seitdem warteten die Schulen händeringend auf die Umsetzung. Jetzt sollte es endlich losgehen.

«Was nun allerdings in der Handreichung zum Chancenbudget zur Beschäftigung von nichtlehrendem Personal als Vorbedingung steht, treibt den Schulleitungen die Zornesröte ins Gesicht. Das ist eher ein Chancen-Verhinderungsprogramm», sagte Franz-Josef Meyer, Vorsitzender des Landesverbands Bildung und Erziehung. Unter anderem sei eine Befristung der Verträge auf maximal zwei Jahre vorgesehen.

Entgegen der Ankündigung zu wenig bürokBratischem Aufwand baue sich gerade ein «Bürokratiemonster» auf: Die Zuweisung der Mittel aus dem Chancenbudget, die Planung, Genehmigung und Abrechnung solle über eine «webbasierte Fachanwendung NEO Niedersachsen» erfolgen, die allerdings erst im Aufbau sei. Die Handreichung schrecke Schulen eher ab, hieß es weiter.

Bund und Länder wollen in den nächsten zehn Jahren bundesweit rund 4.000 Schulen und Berufsschulen, die einen hohen Anteil an sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern aufweisen, zwei Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung stellen. Erreicht werden sollen bundesweit rund eine Million Schülerinnen und Schüler. Eigentlich sollte das Programm bereits im Vorjahr starten, es geht zum großen Teil um gezielte Lernförderung in den Kernfächern Deutsch und Mathe.