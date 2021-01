Lehrergewerkschaft gegen Prüfungsabsagen

Hannover (dpa/lni) – Die Lehrergewerkschaft VBE hat das Festhalten an den Abitur- und Abschlussprüfungen an Niedersachsens Schulen begrüßt. «Es wäre fatal, wenn wir die von der Corona-Pandemie ohnehin benachteiligten Schülerinnen und Schüler auch noch ohne «echten» Abschluss mit einer Prüfung aus der Schule entlassen», sagte VBE-Landeschef Franz-Josef Meyer am Freitag laut einer Mitteilung.

Auch in diesem Schuljahr könnten die Prüfungen «geordnet und rechtlich abgesichert» stattfinden, dabei aber inhaltlich an den behandelten Lernstoff angepasst werden. Weil das Schuljahr erst in der dritten Juliwoche ende, könnten die Prüfungen zudem auch noch verschoben werden, erklärte der Verband Bildung und Erziehung (VBE). Wichtig sei, dass die Abschlüsse bundesweit anerkannt werden.

Der Schulleitungsverband Niedersachsen hatte gefordert, auf die Prüfungen und das Sitzenbleiben zu verzichten. Das Kultusministerium wies das am Donnerstag zurück, ergänzte allerdings, dass es in der Pandemie keine finale Planungssicherheit gebe.