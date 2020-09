Lehrer-Gewerkschaft fordert besseren Schutz vor Gewalt

Ein Mann geht an einem Schild vorbei, das den Weg zum Lehrerzimmer weist. Foto: Maurizio Gambarini/dpa/Illustration

Berlin/Hannover (dpa/lni) – Angesichts von immer mehr gewaltsamen Übergriffen auf Lehrer fordert die Organisation Bildung und Erziehung (VBE) das Kultusministerium in Hannover zum Handeln auf. Konsequenzen beim Ausbau der Präventionsangebote oder der Opferbegleitung seien bisher ausgeblieben, heißt es in einem VBE-Artikel. In dem Text, der zunächst in der Verbandszeitschrift erschien, fordert die Gewerkschaft einen konsequenten Ausbau der Schulsozialarbeit.

Der Bundesverband VBE will am Donnerstag in Berlin die Ergebnisse einer Umfrage bei Schulleitern zum Thema «Gewalt gegen Lehrkräfte» vorstellen. Nach jüngsten Zahlen des Landeskriminalamtes (LKA) von Mai 2020 sind die niedersächsischen Lehrer immer häufiger gewaltsamen Übergriffen ausgesetzt. 2019 wurden laut Kriminalitätsstatistik 362 von ihnen zum Opfer. In den beiden Jahren zuvor lag der Wert deutlich niedriger (2018: 322; 2017: 229).

Aus Sicht der Gewerkschaft fehlen auch Schulpsychologen für die Schulberatung und Opferbegleitung. Mit etwa 15 000 Schülern und 1000 Lehrern pro Schulpsychologe sei Niedersachsen bundesweit schon lange Schlusslicht.