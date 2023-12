Leerstehendes Hotel brennt in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Ein leerstehendes Hotelgebäude in Hamburg hat gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am späten Samstagabend zu dem Brand im Bezirk Harburg gerufen. Aus noch ungeklärter Ursache entzündete sich demnach ein Teil des Gebäudes. Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen der Lage des Gebäudes schwierig, wie der Einsatzleiter einem dpa-Reporter vor Ort berichtete. Nach Angaben des Einsatzleiters werde der Einsatz voraussichtlich bis in die Morgenstunden andauern. Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Umliegende Anwohner in Harburg-Eissendorf waren zunächst aufgerufen, wegen der Brandgase die Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungsanlagen abzustellen. Die Warnung wurde am frühen Sonntagmorgen aufgehoben. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt.