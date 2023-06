Leck an Rohr im abgeschalteten Atomkraftwerk Brokdorf

Brokdorf (dpa/lni) –

Im abgeschalteten schleswig-holsteinischen Atomkraftwerk Brokdorf sind Lecks an sogenannten Verdampferanlagen festgestellt worden. Während eines Spülvorgangs einer Rohrleitung mit nichtradioaktivem Wasser seien etwa zehn Liter Flüssigkeit ausgetreten, teilte das Energieministerium am Donnerstag mit. Zudem wurden an einer anderen Anlage zwei undichte Ventile bemerkt. Radioaktivität wurde demnach nicht freigesetzt. Die Verdampfer werden zur Behandlung von radioaktivem Wasser genutzt.

Der Meiler an der Elbe wurde Ende 2021 endgültig abgeschaltet und befindet sich seitdem im Nachbetrieb. Der Reaktor ist entladen, alle Brennelemente befinden sich im Brennelementlagerbecken.