Hamburg (dpa/lno) – Wegen eines Lecks an einer Gasleitung in Hamburg-Ottensen haben am Freitagnachmittag rund 30 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Die Stelle an der Arnoldstraße wurde für die Reparaturarbeiten gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Details zu dem Vorfall konnte er nicht nennen. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.

