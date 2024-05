Lechner «schockiert und entsetzt» von Angriff auf Politiker

Hannover (dpa/lni) –

Nach dem Angriff auf den sächsischen SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke hat der niedersächsische CDU-Landtagsfraktionschef Sebastian Lechner sich «schockiert und entsetzt» geäußert. Er verurteile die politisch motivierten Gewaltausbrüche in Dresden scharf, sagte der Politiker am Sonntag. «Besonders Matthias Ecke wünschen wir baldige und vollständige Genesung.» Wer Gewalt als Lösung in der Politik sehe, verwirke seine Teilhabe am politischen Diskurs, sagte er. «Die Sicherheitsbehörden müssen jetzt alles dafür tun, dass die Täter zügig ermittelt werden und der Rechtsstaat sie dann mit voller Konsequenz zur Rechenschaft ziehen kann.»

Lechner machte auch klar: «Wir werden unser Land und unsere Demokratie nicht ihren Feinden überlassen.» Er fordere diejenigen, «die direkt oder indirekt mit ihren Worten und ihren Taten zur Spaltung dieses Landes beitragen, auf, ihr Handeln zu überdenken».

Am Freitagabend war Ecke, der sächsische SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl, von vier Unbekannten beim Aufhängen von Wahlplakaten in Dresden zusammengeschlagen worden. Der 41-Jährige liegt seitdem im Krankenhaus und muss operiert werden. Kurz zuvor hatte laut Polizei mutmaßlich dieselbe Gruppe in der Nähe bereits einen 28 Jahre alten Wahlkampfhelfer der Grünen angegriffen und verletzt.