Lebloser Mann in Teich gefunden – Identität unklar

Seesen (dpa/lni) –

In einem Teich in Seesen im Landkreis Goslar ist ein lebloser Mann gefunden worden. Ein Passant habe den Körper am Montagnachmittag in der Nähe des Ortsteils Bornhausen im Wasser treibend entdeckt und Feuerwehr sowie Polizei verständigt, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr habe die Leiche aus dem Teich geborgen. Die Identität des Mannes sei bislang nicht geklärt, hieß es. Auch die Umstände, die zum Tod geführt haben, seien derzeit noch unklar. Die Ermittlungen werden den Angaben zufolge in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig geführt.