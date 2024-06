Lebloser Mann bei Bismarck-Denkmal gefunden

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 65-jähriger Mann ist in Hamburg in der Nähe des Bismarck-Denkmals leblos aufgefunden und erfolglos reanimiert worden. Er starb laut Hamburger Polizei noch im Rettungswagen. Den Angaben zufolge wurde er am Samstag gegen 11.00 Uhr aufgefunden. Wie die «Bild»-Zeitung berichtete, soll es sich bei dem Mann um einen Obdachlosen gehandelt haben. Neben ihm seien ein Einkaufswagen, ein Rucksack und eine Isomatte gefunden worden. Ausweispapiere hatte er laut «Bild» nicht bei sich. Der Mann sei zu weiteren Untersuchungen in die Rechtsmedizin gebracht worden.