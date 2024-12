Lebloser Mann aus S-Bahn kann nicht gerettet werden

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 27 Jahre alter Mann ist gestorben, nachdem er am ersten Weihnachtsfeiertag leblos in einer S-Bahn im Hamburger Hauptbahnhof entdeckt worden ist. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Warum der Mann starb, ist bisher unklar – die Todesursache werde ermittelt, teilte die Bundespolizei mit. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn hatten den Mann am Abend in einer eingefahrenen S-Bahn bemerkt. Er habe nicht auf Ansprache reagiert. Die Mitarbeiter hätten daraufhin versucht, ihn wiederzubeleben. Nach Medienberichten starb der Mann in einer Klinik.