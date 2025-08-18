«Leblose Katze» erweist sich als schlafender Waschbär

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Anruf über ein vermeintlich lebloses Tier hat für einen aufwendigen Einsatz der Feuerwehr im Hamburger Süden gesorgt. Eine Passantin hatte am Vormittag die Feuerwehr alarmiert und erklärt, dass sie in einem Baum eine «leblose Katze» entdeckt hatte, wie ein Sprecher der Leitstelle sagte.

Die Feuerwehr fuhr daraufhin zu dem Baum im Stadtteil Eißendorf. Eine Drehleiter konnte die Feuerwehr wegen des Untergrunds nicht aufstellen, wie der Sprecher sagte. Daraufhin wurde die Höhenrettung der Feuerwehr hinzugerufen.

Waschbär durfte weiterschlafen

Ein Höhenretter habe schließlich in etwa 15 Metern Höhe festgestellt, dass es sich bei dem Tier um einen Waschbären handelt. Der Sprecher sagte: «Dieser verbleibt in seinem natürlichen Lebensraum. Der Waschbär durfte dann weiterschlafen.» Zunächst berichtete das «Hamburger Abendblatt».