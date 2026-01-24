Lebensgefahr – Landkreis Wesermarsch warnt vor Eisflächen

Delmenhorst (dpa/lni) –

Trotz des vielerorts winterlichen Wetters in Niedersachsen wird vor dem Betreten von Eisflächen gewarnt. «Es besteht Gefahr für Leib oder Leben», teilte die Polizei für den Landkreis Wesermarsch mit. Es liege bislang noch keine offizielle Freigabe der Eisflächen vor.

Für den Südwesten und Westen Niedersachsens warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor teils unwetterartiger Glätte. Ein DWD-Sprecher ging davon aus, dass die Warnung noch bis in den Nachmittag verlängert werde. Im Verlauf des Tages sei auch immer wieder mit Schneefall zu rechnen.