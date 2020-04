Lebensgefahr: Auto erfasst zwei Fußgänger in Hamburg

Der stark beschädigte Mercedes steht nach dem Unfall auf der Fahrbahn in Hamburg. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Hamburg (dpa) – Zwei Menschen sind in Hamburg von einem Auto erfasst und schwerst verletzt worden. Der Fahrer war «augenscheinlich» alkoholisiert, wie eine Sprecherin des Lagezentrums der Polizei in Hamburg am Dienstagabend der dpa sagte. Der Wagen sei in Hamburg-Altona am Abend von der Straße abgekommen, gegen eine Ampelanlage geschleudert und habe dabei den Mann und die Frau erfasst. Ein Notarzt an der Unglücksstelle sprach demnach von lebensbedrohlichen Verletzungen bei beiden.

Eine weitere Fußgängerin sei von herumfliegenden Trümmerteilen leicht verletzt worden, der Fahrer des Wagens habe einen Schock erlitten. Alle vier seien ins Krankenhaus gebracht worden. Womöglich sei das Auto auch zu schnell gefahren, dies sei Gegenstand von Ermittlungen.

Weitere Details lagen zunächst nicht vor.