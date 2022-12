Lebensgefährliche Messerstiche: Urteil erwartet

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) –

Im Prozess gegen einen 33-Jährigen, der einen Mann in Hamburg-Harburg mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben soll, wird am Dienstag (12.00 Uhr) ein Urteil erwartet. Der Angeklagte muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen und versuchten Totschlags vor dem Hamburger Landgericht verantworten.

Der 33-Jährige soll am frühen Abend des 12. Februar 2022 nach einen Streit in einem Bus mehrmals versucht haben, mit einem Taschenmesser auf einen Fahrgast einzustechen. Das Opfer habe den Angriff abwehren können, sei aber an den Händen verletzt worden. An der Haltestelle Harburg Rathaus trennten sich die beiden – kurze Zeit später trafen sie vor einem Einkaufszentrum erneut aufeinander. Der Angeklagte stach dem Mann nach Darstellung der Staatsanwaltschaft in den Kopf und den Oberkörper und verletzte ihn demnach lebensgefährlich.