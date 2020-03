Lebensgefährlich verletzt nach misslungenem Überholmanöver

Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Streifenwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Warder ( dpa/lno) – Bei einem misslungen Überholmanöver auf der A7 zwischen Hamburg und Flensburg ist am Donnerstag ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 37-Jährige wollte zwischen den Anschlussstellen Warder und Rendsburger Kreuz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit hoher Geschwindigkeit ein Lastwagen-Gespann überholen, wie die Polizeidirektion Neumünster mitteilte. Dabei rammte er die rechte Seite des Lkw-Anhängers. Der 37-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Die A7 wurde für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten in Fahrtrichtung Norden rund zweieinhalb Stunden lang voll gesperrt. Dadurch staute sich der Verkehr auf bis zu zehn Kilometer Länge.