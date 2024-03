Lautstarker Streit bringt gesuchten Mann in Haft

Hamburg (dpa/lno) –

Ein junger Mann hat sich mit der Beteiligung an einer lautstarken Auseinandersetzung in Hamburg in Haft gebracht. Aber nicht wegen des Vorfalls, sondern wegen eines offenen Haftbefehls gegen ihn, wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte. In der Nacht wurden die Beamten im Bahnhof Reeperbahn auf den Streit aufmerksam und überprüften die Personalien der Beteiligten. Dabei kam heraus, dass der 24-Jährige eine Geldstrafe von 900 Euro wegen Diebstahls nicht bezahlt hatte. Weil er das Geld auch jetzt nicht aufbrachte, fuhren ihn die Bundespolizisten in eine Haftanstalt, in der er 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe absitzen muss.