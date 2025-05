Laura Philipp im Top-Duell um den EM-Titel

Hamburg (dpa/lno) –

Wiedersehen macht Freude: Nicht nur, weil Laura Philipp den Ironman in Hamburg nach ihrem EM-Triumph 2022 in bester Erinnerung hat. Vor drei Jahren erreichte die Triathletin aus der Nähe von Heidelberg bei ihrem Erfolg vor drei Jahren in der Hansestadt nach 8:18:20 Stunden das Ziel und sorgte damals für die bis dahin schnellste Zeit einer Athletin in der Pro Series.

Seit Ende April gebührt der Britin Katrina Matthews diese Ehre, die bei einem Rennen in Texas 8:10:34 Stunden für die Langdistanz benötigte. Am Sonntag treffen beide bei der EM in der Elbmetropole aufeinander. Es ist nicht nur ein Duell zwischen den beiden schnellsten Ironman-Frauen, sondern auch eines zwischen der deutschen Weltmeisterin und der WM-Zweiten von Nizza 2024.

Philipp nutzt EM auch als Formtest

Philipp stellte jedoch klar, dass der Start in Hamburg aufgrund ihrer bereits feststehenden Qualifikation für die WM auf Hawaii am 11. Oktober auch ein Test ihrer Form sei. Matthews letzter Langdistanz-Triathlon wiederum liegt gerade einmal fünf Wochen zurück. Dazu kommt die überwiegend flache Radstrecke auf dem Hamburger Kurs.

«Ich glaube daher, dass es nicht nur um uns beide gehen wird. Da wird es vielleicht eine größere Gruppe geben, die in die zweite Wechselzone kommt, und dann wird das Ganze im Laufen entschieden», meinte Philipp und ergänzte: «Ich denke, dass der Marathon super intensiv wird.»

Zu der von ihr vermuteten Gruppe dürfte dann auch Anne Reischmann zählen. Die 33-jährige Ravensburgerin triumphierte vor zwei Monaten beim Ironman-Saisonauftakt im südafrikanischen Port Elizabeth und erklärte: «Mein Plan ist es, mich auf mich zu konzentrieren, mein Ding zu machen und mich erst auf den letzten 15 Kilometern auf die Platzierung zu konzentrieren.»

Start früh am Morgen

Neben dem Rennen für die Profi-Frauen gibt es auch eines für 3000 Hobbyathleten und -athletinnen, welche die Distanz von 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen in Angriff nehmen wollen. Sie alle müssen sich auf eine wesentliche Neuerung einstellen: Das Ziel befindet sich in diesem Jahr auf dem Jungfernstieg und nicht wie sonst üblich auf dem Rathausmarkt. Der erste Start erfolgt um 6.15 Uhr.