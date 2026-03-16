Launisches Wetter im Norden

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Zunächst wird es noch einmal glatt und stürmisch, dann schaut im Verlauf der Woche immer öfter die Sonne vorbei. Die Woche startet mit Regen und Wolken bei Höchsttemperaturen von 7 bis 9 Grad. Während es in Schleswig-Holstein teilweise auch gewittern kann, kommen in Mecklenburg-Vorpommern noch Graupel und stürmische Böen dazu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Besonders in Schauernähe könne es im Norden böig auffrischen.

In der Nacht auf Dienstag pendeln sich die Tiefsttemperaturen in Schleswig-Holstein bei 5 bis 0 Grad in, in Mecklenburg-Vorpommern kann es bei bis zu minus 1 Grad glatt auf den Straßen werden.

Wechsel aus Sonne und Regen

In Mecklenburg-Vorpommern startet der Dienstag zunächst heiter mit Sonne, bevor es ab dem Mittag wie im Rest des Nordens bei 9 bis 13 Grad regnen kann. In der Nacht auf Mittwoch bleibt es meist niederschlagsfrei bei Tiefsttemperaturen um die 6 bis 0 Grad. An der Nordsee wird es windig, zur Brandenburger Grenze hin ist Frost nicht ausgeschlossen.

Am Mittwoch zeigt sich neben Wolken besonders in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Schleswig-Holstein die Sonne und die Temperaturen klettern auf bis zu 17 Grad. In der Nacht zu Donnerstag fallen diese wieder ähnlich wie in der vorherigen Nacht. Gebietsweise kommt Nebel auf.

Der Nebel lichtet sich zum Donnerstag und wird von Wolken abgelöst. Zeitweise kommt es zu Regen. Die Höchstwerte reichen von 9 Grad auf Helgoland bis 14 Grad in Hamburg und im Süden Schleswig-Holsteins. In Mecklenburg-Vorpommern bleibt es bis zum Abend bei ähnlichen Temperaturen heiter. Dann kommt es auch hier zu Regen, der bis in die Nacht andauert.