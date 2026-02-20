Laumann mit bestem Ergebnis als CDU-Vize

Das beste Ergebnis als Vize von Parteichef Friedrich Merz bekam in Stuttgart der nordrhein-westfälische Sozialminister Karl-Josef Laumann mit 769 Stimmen. Kay Nietfeld/dpa

Stuttgart (dpa) –

Der CDU-Bundesparteitag hat die Riege der stellvertretenden Vorsitzenden neu gewählt und um einen Posten auf sechs vergrößert. Das beste Ergebnis als Vize von Parteichef Friedrich Merz bekam in Stuttgart der nordrhein-westfälische Sozialminister Karl-Josef Laumann mit 769 Stimmen. Erstmals als Bundes-Vize gewählt wurde die hessische Fraktionsvorsitzende Ines Claus mit 657 Stimmen. Abgegeben wurden 862 gültige Stimmen.

Als stellvertretende Vorsitzende bestätigt wurden Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer mit 757 Stimmen, Unionsfraktionsvize Andreas Jung aus Baden-Württemberg mit 667 Stimmen, Agrarstaatssekretärin Silvia Breher aus Niedersachsen mit 662 Stimmen und Bundesbildungsministerin Karin Prien mit 604 Stimmen.