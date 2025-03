Lastzug prallt auf A7 bei Hildesheim in Mittelleitplanke

Ein Reifenplatzer hat auf der A7 bei Hildesheim zu einer Sperrung in Richtung Süden gesorgt. -/Polizeiinspektion Hildesheim/dpa

Hildesheim (dpa/lni) –

Ein geplatzter Reifen an einem Sattelschlepper hat auf der Autobahn 7 bei Hildesheim zu einem Unfall geführt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Morgen zwischen der Anschlussstelle Derneburg-Salzgitter und der Raststätte Hildesheimer Börde.

Der 60 Jahre alte Fahrer aus dem Kreis Mittelsachsen war in Richtung Hannover unterwegs und verlor wegen des Reifenplatzers an der Vorderachse die Kontrolle über sein Gespann. Der Lastzug prallte gegen die Mittelleitplanke.

Der Fahrer selbst sei unverletzt geblieben, aber die Leitplanken seien in erheblichem Maß beschädigt worden, hieß es. Aus dem Lastwagen liefen rund 500 Liter Diesel aus. Wegen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Kassel bis zum späten Nachmittag gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Raststätte von der Autobahn abgeleitet.

Langwierige Aufräumarbeiten

Der Verkehr in Richtung Norden konnte über den rechten Fahrstreifen und dem Standstreifen am Unfallort vorbeifahren.

Im weiteren Verlauf der A7 war im Heidekreis ein mit Beton beladener Lastwagen verunglückt. Der 46 Jahre alte Fahrer verletzte sich leicht. Die Fahrbahn Richtung Hamburg musste vorübergehend voll gesperrt werden.