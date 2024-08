Ein verunmglückter Lastwagen bblockiert die A7 bei Neumünster in Richtung Süden. Monika Skolimowska/ZB/dpa

Neumünster (dpa/lno) –

Ein quer auf der Autobahn 7 bei Neumünster stehender Lastwagen hat für eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Hamburg gesorgt. Zuvor sei der Sattelzug in die Mittelschutzwand geprallt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Aus der Zugmaschine lief Dieselöl aus. Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Erkenntnisse. Es bildete sich ein langer Rückstau.