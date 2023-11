Lastwagenfahrer fährt Radfahrer übers Bein

Bremen (dpa/lni) –

Der Fahrer eines Lastwagens hat mit seinem Laster das Bein eines Radfahrers in Bremen überrollt. Nach Zeugenaussagen kam es im Kreisverkehr Am Stern im Bereich der Herman-Böse-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen dem nach rechts abbiegenden Lkw und dem Radfahrer, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Daraufhin stürzte der 35-Jährige und der Laster fuhr über sein Bein. Der schwerverletzte Mann wurde am Freitag in ein Krankenhaus gebracht und musste dort sofort operiert werden. Der 49 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt.