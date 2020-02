Lastwagen verliert Reifen und brennt: Auto fährt in Stauende

Blaulicht und LED-Laufschrift «Unfall» an einem Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Holger Hollemann/dpa

Hildesheim (dpa/lni) – Auf der Autobahn 7 hat ein brennender Lastwagen am Samstagmorgen einen Stau bei Hildesheim ausgelöst, in dessen Ende ein Autofahrer mit seinem Wagen krachte. Vier Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, wie die Feuerwehr berichtete. Der mit Papier beladene Lastwagen hatte zuvor während der Fahrt einen Reifen verloren und war anschließend in Flammen aufgegangen. Ein junger Mann übersah den sich bildenden Stau und fuhr auf ein anderes Auto auf, insgesamt drei Wagen wurden in der Nähe der Anschlussstelle Drispenstedt stark beschädigt. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.