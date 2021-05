Lastwagen verliert Bierkisten: Autofahrer räumen A1 frei

Zerstörte Bierflaschen liegen auf der Autobahn, während an der Straßenseite Bierkästen stehen. Foto: Thomas Lindemann/TNN/dpa

Delmenhorst (dpa) – Ein Lastwagenfahrer hat am Montagabend auf der Autobahn 1 nahe Delmenhorst seine Ladung verloren und damit eine vorübergehende Vollsperrung ausgelöst. Der Lkw hatte Bierkisten geladen, die durch die Seitenwand des Fahrzeugs brachen und sich auf der Fahrbahn verteilten, wie die Polizei mitteilte. Dabei gingen unzählige Flaschen zu Bruch, wodurch der Verkehr zum Stillstand kam. Viele der im Stau stehenden Autofahrer halfen anschließend dabei, die Straße wieder freizuräumen.

Nachdem ein Fahrstreifen wieder befahrbar war, übernahmen die Autobahnmeisterei sowie der Abschleppdienst die Säuberungsarbeiten am Autobahndreieck Stuhr. Die noch intakten Bierkästen mussten auf einen zweiten Lastwagen geladen werden. Gegen den 28-jährigen Lkw-Fahrer wurde ein Verfahren wegen mangelnder Ladungssicherung eingeleitet. Die A1 in Richtung Bremen war aufgrund der Aufräumarbeiten bis ungefähr 01:40 Uhr am Dienstagmorgen gesperrt.

