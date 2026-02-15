Lastwagen verliert Bierkisten auf Autohof

Northeim (dpa/lni) –

Mehrere Kisten Bier sind auf einem Autohof im Landkreis Northeim von einem Lastwagen gefallen. Die Ladung verteilte sich am Samstag auf der Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Demnach wollte der 30 Jahre alte Fahrer nach einer Pause vom Autohof wieder auf die Autobahn 7 fahren. Dabei sei die Ladung verrutscht und heruntergefallen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 10.000 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass die Bierkisten nicht richtig gesichert waren. Die Reinigung der Fahrbahn dauerte demnach mehrere Stunden, es kam zu Verkehrsstörungen. Die Polizei ermittelt wegen nicht ordnungsgemäßer Ladungssicherung.