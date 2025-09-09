Lastwagen und Radfahrer stoßen zusammen – Mann stirbt

Hannover (dpa/lni) –

Nach dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Hannover ist ein 84 Jahre alter Fahrradfahrer im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Dies teilte die Polizei mit. Nach den bisherigen Erkenntnissen überquerte der Mann am Montag auf seinem Rad eine Straße an einer Radfahrerampel. Dabei stießen Lastwagen und Fahrrad zusammen. Der 84-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt in die Klinik gebracht, wo er am Folgetag starb. Der 57 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb bei dem Unfall körperlich unverletzt. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden.