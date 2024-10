Lastwagen und Motorrad stoßen zusammen – 36-Jähriger stirbt

Ein Motorradfahrer wurde in Hamburg bei dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen tödlich verletzt. (Symbolbild) Boris Roessler/dpa

Bei dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein 36 Jahre alter Motorradfahrer in Hamburg-Langenhorn tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hielten der Lastwagen und das Motorrad nach ersten Erkenntnissen nebeneinander an einer Kreuzung. Als die Ampel auf Grün schaltete, kollidierten die beiden Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache. Der Motorradfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um Familienangehörige und Augenzeugen.