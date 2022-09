Lastwagen und Kleintransporter stoßen zusammen

Hamburg (dpa/lno) –

Sechs Menschen sind im Hamburger Stadtteil Billbrook am Freitagmorgen bei einem Unfall verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge waren im Kreuzungsbereich der Wöhlerstraße ein Lastwagen und ein Kleintransporter zusammengestoßen, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitag in Hamburg sagte. Dabei war der Fahrer des Kleinbusses in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden und wurde von der Feuerwehr mit einer Rettungsschere und einem Rettungsspreizer befreit. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die übrigen Fünf kamen mit leichteren Verletzungen in Kliniken. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.