Lastwagen und Bus stoßen auf A2 zusammen – Sechs Verletzte

Hannover (dpa) –

Bei einem Zusammenstoß eines Lastwagens und eines Reisebusses sind auf der Autobahn 2 in Hannover mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Der 40 Tonnen schwere Lastwagen war nach Angaben der Feuerwehr nahe dem Autobahnkreuz Hannover-Buchholz bei stockendem Verkehr auf den mit mehreren Dutzend Menschen besetzten Reisebus aufgefahren. Durch den Aufprall wurden zwei Menschen schwer und vier Menschen leicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Insgesamt waren demnach 37 Menschen von dem Unfall betroffen.

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit zahlreichen Einsatzkräften zu der Unfallstelle an. Auch ein Rettungstransporthubschrauber war im Einsatz. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Dortmund für die Rettungsarbeiten zeitweise gesperrt. Vor der Unfallstelle staute sich der Verkehr am Nachmittag nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale auf rund zehn Kilometern Länge.

Der Rettungsdienst transportierte die Verletzten in umliegende Kliniken. Ein Bus der Feuerwehr brachte die übrigen Betroffenen zunächst in ein nahegelegenes Einkaufszentrum. Dort wurde sie nach Angaben der Feuerwehr bis zu ihrer Weiterfahrt betreut.