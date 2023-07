Lastwagen überrollt Rentnerin: 76-Jährige schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Eine 76-jährige Fußgängerin ist am Dienstagmorgen an einer Tankstelle in Hamburg-Bahrenfeld von einem Sattelzug erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 46-jährige Fahrer das Tankstellengelände mit seinem Sattelzug verlassen, teilte die Polizei mit. Hierfür hielt er zunächst im Bereich des Gehweges an. Beim Wiederanfahren kam es aus bislang nicht geklärter Ursache zum Unfall mit der Rentnerin. Diese war offenbar kurz zuvor aus Sicht des Lkw-Fahrers von rechts kommend vor die Zugmaschine getreten.

Hierbei erlitt die 76-Jährige schwerste Beinverletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin in eine Klinik, wo sie notoperiert wurde. Aktuellere Erkenntnisse zum Gesundheitszustand liegen laut Polizei zurzeit nicht vor.