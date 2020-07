Lastwagen überrollt Mann auf Autobahn 30

Der Schriftzug «Unfall» leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Schüttorf (dpa/lni) – Ein Lastwagen hat am Montag auf der Autobahn 30 in der Nähe von Salzbergen (Kreis Emsland) einen Mann überrollt. Das zunächst nicht identifizierte Unfallopfer war selber Lastwagenfahrer. Er hatte wegen einer Panne zwischen dem Autobahnkreuz Schüttorf und der Anschlussstelle Salzbergen in Richtung Osnabrück auf dem Seitenstreifen angehalten und war ausgestiegen. Wie die Polizei berichtete, geriet zur selben Zeit ein nachfolgender Lastwagen von der Fahrbahn ein Stück weit auf den Seitenstreifen. Die Zugmaschine dieses Lastzugs berührte den Auflieger des liegengebliebenen Lastzugs und erfasste dessen Fahrer, der noch an der Unfallstelle starb. Der 56 Jahre alte Fahrer des anderen Lastzugs erlitt einen Schock. Wegen der Aufräum- und Bergungsarbeiten wurde die A30 in Richtung Osnabrück für mehrere Stunden gesperrt.

