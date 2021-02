Lastwagen trotz Verbots auf Autobahnen unterwegs

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges zu sehen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Osnabrück (dpa/lni) – Trotz eines Verbots für den Schwerlastverkehr wegen des Schnee-Unwetters sind auf den Autobahnen um Osnabrück vereinzelt Lastwagen unterwegs. «Ganz verhindern können wir es nicht», sagte ein Sprecher der Polizeileitstelle Osnabrück am Montagmorgen. Das Verbot gilt in den Landkreisen Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim.

Das Schneechaos auf den Straßen habe sich in der Region am frühen Montagmorgen in Grenzen gehalten. Auf untergeordneten Straßen gebe es immer noch Fahrzeuge, die im Schnee stecken blieben. Die Autobahnen seien relativ frei, vereinzelt gebe es aber Schneeverwehungen in den Abfahrten, in denen Autos feststeckten. So war die Ausfahrt Dissen/Bad Rothenfelde an der A33 Bielefeld-Osnabrück im Dissener Tunnel gesperrt.

In Südniedersachsen war die Autobahn 7 in Richtung Hessen gesperrt worden, nachdem sich auf Steigungsstrecken Lastwagen festgefahren hatten. Am Morgen habe sich die Situation leicht gebessert, sagte ein Sprecher der Polizeileitstelle Göttingen. Die Autobahn-Sperrung um den Bereich Hedemünden blieb zunächst bestehen.

© dpa-infocom, dpa:210208-99-346186/2