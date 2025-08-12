Lastwagen stürzt von Autobahnbrücke – Zwei Schwerverletzte

Hornbek (dpa) –

Bei einem Lastwagenunfall auf der A24 Berlin-Hamburg sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Sattelzug sei an einer Baustelle zwischen Gudow und Hornbek auf ein Baustellenfahrzeug aufgefahren und von einer Brücke über den Elbe-Lübeck-Kanal gestürzt, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Lastwagen landete auf einem Wanderweg neben dem Kanal. Der Fahrer des Sattelzugs und ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei wurden schwer verletzt.

Der Mitarbeiter hatte in einem Kleintransporter mit Anhänger gesessen, um die temporäre Baustelle abzusichern. Nach der Kollision mit diesem Fahrzeug kam der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach das Brückengeländer und stürzte in die Tiefe. Er kam auf dem Dach zum Liegen, wobei der hintere Teil des Aufliegers ins Wasser rutschte.

Die Autobahn in Richtung Hamburg wurde nach dem Unfall gegen 13.00 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die Ausfahrt Gudow, wenige Kilometer hinter der Landesgrenze von Mecklenburg-Vorpommern, umgeleitet. Es entstand ein mehrere Kilometer langer Stau. Die Sperrung werde bis in die Abendstunden andauern, hieß es.