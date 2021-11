Lastwagen stoßen bei Laatzen zusammen: Beide Fahrer verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Laatzen (dpa/lni) – Zwei Lastwagenfahrer sind bei einem Zusammenstoß ihrer beiden Fahrzeuge bei Laatzen in der Region Hannover verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte, kam ein 50 Jahre alter Fahrer mit seinem Lastwagen samt Anhänger aus bislang unbekannter Ursache auf der Bundesstraße 443 in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er am Freitagabend mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 41 Jahre alten Fahrers zusammen. Der Lastwagen mit Anhänger kam nach Angaben der Feuerwehr erst rund 150 Meter nach der Kollision auf einem Parkplatz zum Stehen.

Die Feuerwehr befreite beide Fahrer aus ihren Kabinen. Beide kamen mit Rettungswagen in Kliniken. Sie wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Die Bundesstraße musste für die Aufräumarbeiten bis in den frühen Samstagmorgen gesperrt werden.

