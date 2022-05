Lastwagen prallt gegen Leitplanke: A7 bei Soltau gesperrt

Soltau (dpa/lni) –

Die Autobahn 7 ist am Dienstag wegen eines Verkehrsunfalls gesperrt gewesen. Ein Mann war mit seinem Lastwagen am Mittwochvormittag aus bisher ungeklärter Ursache bei Soltau (Heidekreis) gegen die Leitplanke geprallt und umgekippt, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mitteilte. Die A7 war deshalb zwischen den Anschlussstellen Schneverdingen und Soltau in Richtung Hannover mehrere Stunden gesperrt.

Der Fahrer des Lastwagens wurde durch den Aufprall schwer verletzt und in ein Krankenhaus geflogen, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Der Streckenabschnitt wurde für die Bergung des Fahrzeugs gesperrt. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren.