Lastwagen kracht in Polizei-Transporter

Stelle (dpa/lni) – Ein Mann ist mit seinem Lastwagen in Stelle (Landkreis Harburg) in einen Polizei-Transporter gekracht. Der Lkw-Fahrer fuhr am Donnerstagabend auf der Harburger Straße auf den Transporter auf, der mit Warnblinklicht auf dem Seitenstreifen gehalten hatte, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallverursacher sowie die zwei Beamten im Polizeifahrzeug, eine 30-jährige Polizistin und ein 25-jähriger Polizist, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht.

