Sittensen (dpa/lni) – Ein Lastwagen-Fahrer ist in eine Lärmschutzwand an der Autobahn 1 in Höhe der Anschlussstelle Sittensen gefahren und tödlich verletzt worden. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall im Lastwagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Wie es zu dem Unfall am Sonntagnachmittag kam, blieb zunächst unklar, die A1 in Fahrtrichtung Bremen wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt.

