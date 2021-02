Lastwagen fängt Feuer: Autobahn 31 gesperrt

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Lingen (dpa/lni) – Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 31 zwischen den Anschlussstellen Geeste und Wiethmarschen im Bereich einer Baustelle Feuer gefangen. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn in Fahrtrichtung Süden am Dienstagmorgen voll gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein technischer Defekt die Ursache für den Brand. Die Bergungsarbeiten dauerten am Morgen zunächst an.

