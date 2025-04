Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Alsterdorf ist am Morgen ein Lastwagen auf einen Transporter aufgefahren. Dabei wurde der Fahrer des Transporters verletzt, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund des Verkehrsunfalls ist die Deelböge/Alsterkrugchaussee in Fahrtrichtung Borsteler Chaussee gesperrt. Zudem ist der Rosenbrook/Deelböge in Fahrtrichtung Alsterkrugchaussee gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.