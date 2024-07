Ein Verkehrsschild mit der Aufschrift «Elbtunnel» steht Anfang April an der Autobahn A7. (Archivbild) Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa) –

Nach dem Brand eines Lastwagens ist die Röhre des Elbtunnels in Fahrtrichtung Norden inzwischen wieder freigegeben. Es könne dennoch dauern, bis sich der Rückstau aufgelöst habe, teilte die Polizei mit. Die starke Rauchentwicklung des Lastwagens im Elbtunnel in der vierten Röhre war um 10.20 Uhr gemeldet worden. Die Flammen sind inzwischen gelöscht, die Arbeiten der Feuerwehr dauern aber an.