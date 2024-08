Lastwagen brennt auf Autobahn – Vollsperrung in der Nacht

Bordesholm (dpa/lno) –

Ein Lastwagenbrand hat in der Nacht zu Mittwoch zu einer Sperrung der A215 zwischen Bordesholm und Kiel geführt. Aufgrund eines geplatzten Reifens habe der Auflieger des Lkw in Höhe Blumenthal Feuer gefangen, sagte ein Polizeisprecher. Die Autobahn in Richtung Kiel musste wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle mehrere Stunden bis etwa 4.40 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr staute sich zeitweise bis auf fünf Kilometer Länge.