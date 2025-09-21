Lastwagen-Brand – Polizei ermittelt nach nächtlichem Feuer

In Lehrte brennen zwei Lastwagen, Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Lehrte (dpa/lni) –

In Lehrte bei Hannover sind zwei geparkte Lastwagen in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei standen die Fahrzeuge, die mit Kunststoff und Granulat beladen waren, in der Nacht auf Sonntag in Flammen. Ein weiterer Lkw wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und begann zu qualmen.

Die Feuerwehr konnte den Brand nach rund einer halben Stunde löschen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

Der Kriminaldauerdienst der Polizei übernimmt die Ermittlungen zur Brandursache.